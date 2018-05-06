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У Москві за участь у "Він нам не цар" затримали 658 людей, у поліції лишаються 122

Неділя, 6 травня 2018, 17:46
У Москві за участь у Він нам не цар затримали 658 людей, у поліції лишаються 122

У Москві під час антипутінської акції "Він нам не цар", організованої прихильниками Олексія Навального 5 травня, за "порушення громадського порядку" затримали 658 осіб.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на дані Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини (РПЛ).

Відзначається, що із зазначеної кількості 279 осіб - мешканці Москви, 379 - іногородні.

За даними РПЛ, "після профілактичної бесіди і оформлення документів звільнено 80%, в тому числі у неповнолітні і сам Навальний".

"Загалом (затриманими - ред.) на 48 годин у відділеннях поліції лишаються 122 людини, більшість з яких порушували громадський порядок вже після акції, намагаючись перекривати рух на вулицях Москви і вступаючи в протистояння з органами правопорядку", - заявили в РПЛ.

Нагадаємо, 5 травня в Росії проходили акції "Він нам не цар", приурочені інавгурації Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня. За даними поліції, у Москві участь в акції взяли близько 1,5 тис. осіб.

У багатьох містах заходи, організовані прихильниками Навального, не були узгоджені з владою.

Станом на 21:00 5 травня у 26 містах Росії правоохоронці затримали 1 599 ймовірних учасників акцій "Він нам не цар" і випадкових перехожих. Серед затриманих також були неповнолітні. 

За даними "ОВД-Инфо", у Москві було затримано 702 особи, у Санкт-Петербурзі 232, в Челябінську 164, в Якутську 75, в Тольятті 63, в Красноярську 61, у Воронежі 48, в Краснодарі 48, в Астрахані 44, в Калузі 28, в Новокузнецьку 27, в Бєлгороді 20, у Самарі 19, у Володимирі 18, в Твері 11, у Барнаулі - 10.

Теми: Росіяакціїопозиціяполіція
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