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Навального отпустили до суда

Воскресенье, 6 мая 2018, 10:26

Тверской суд Москвы 11 мая рассмотрит административное дело оппозиционера Алексея Навального, задержанного на протестной акции в Москве в субботу.

Как сообщила "Интерфаксу" адвокат Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вероника Полякова, Навального "отпустили до суда".

Ранее Полякова сообщила агентству, что Навальному вменили повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Сам оппозиционер уточнил в своем твиттере, что на него составили два административных протокола - по ст. 20.2 и ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

По словам Навального, его выпустили около половины первого ночи в воскресенье.

Как сообщалось, административный протокол о повторном нарушении правил организации публичного мероприятия был также составлен в отношении задержанного на акции в субботу координатора московского штаба Навального Николая Ляскина.

Последнего, по словам его пресс-секретаря Елены Слесаревой, доставили в ОВД "Тверское" и оставили в полиции до рассмотрения дела, которое состоится в понедельник в Тверском суде Москвы.

5 мая в России проходили митинги и шествия "Он нам не царь", приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Во многих городах мероприятия, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, не были согласованы с властями. 

По данным на 21:00, 5 мая в 26 городах России задержали 1599 предполагаемых участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих.

Темы: Росcияакции
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