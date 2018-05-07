Бочковський хоче, щоб його відновили на посаді примусово

Поновлений судом на посаді голови ДСНС Сергій Бочковський вимагає виконати судове рішення і допустити його до роботи. Відповідну заяву він передав до Міністерства юстиції.

Про це сказав в ефірі "112 Україна" адвокат Ігор Федоренко.

"Заяву ми подали разом з виконавчим листом суду для того, щоб Державний департамент виконавчої служби Міністерства юстиції виконав рішення суду примусово", - сказав Федоренко.

Крім того, Федоренко розповів, що 7 травня Бочковський їздив до ДСНС, але його знову не пустили.

"Близько дев'ятої ранку ми під'їхали до ДСНС, ми пересвідчились, що працівники служби контролю пропуску мають вказівку не допускати Сергія Станіславовича. Нам повідомили, що за цю вказівку відповідальний департамент кадрової служби", - сказав адвокат.

"Після цього ми подали відповідну заяву до ДСНС, пересвідчилися, що рішення суду в добровільному порядку не виконується, і подали виконавчий документ для виконання цього судового рішення в примусовому порядку", - пояснив Федоренко.

Раніше у МВС повідомили, що поновлення Бочковського на посаді оскаржили в суді.

27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У ДСНС стверджують, що Бочковському не вистачає відповідного рішення від Кабміну, щоб зайти в будівлю ДСНС.

Як повідомлялося, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Водночас в МВС пояснили, що Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.