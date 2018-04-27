Поновлення Бочковського на посаді оскаржили в суді

Поновлення екс-очільника Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського Кабінет міністрів оскаржив в суді.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Рішення адміністративного суду про відновлення Бочковського на посаді оскаржене у законному порядку", - йдеться в повідомленні.

У коментарі "Українській правді" речник МВС Артем Шевченко пояснив, що апеляцію у даній справі подали не МВС, а позивач у справі, тобто Кабінет міністрів.

"Не МВС апелюватиме", - наголосив Шевченко.

В прес-службі Міністерства юстиції пояснили, що позивачем у справі є Кабмін.

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко в коментарі "УП" пояснив, що інтереси уряду в суді буде представляти Мін’юст.

"Інтереси КМУ в судах представляє згідно з законодавством Міністерство юстиції. Як тільки прийде рішення вони будуть визначатись", - повідомив Саєнко.

Також на дії суддів окружного адміністративного суду Києва (поновлення Бочковського – ред.) подадуть скаргу до Вищої ради правосуддя.

Проти Бочковського ведуться розслідування за підозрою в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. і ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 "Отримання неправомірної вигоди службовою особою"; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 364 "Зловживання владою"; ч. 1 ст. 366 "Службове підроблення" КК України.

27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У ДСНС стверджують, що Бочковському не вистачає відповідного рішення від Кабміну, щоб зайти в будівлю ДСНС.

Як повідомлялося, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Водночас в МВС пояснили, що Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

Як повідомлялося, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Водночас в МВС пояснили, що Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.