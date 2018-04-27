Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поновлення Бочковського на посаді оскаржили в суді

П'ятниця, 27 квітня 2018, 12:21

Поновлення екс-очільника Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського Кабінет міністрів оскаржив в суді.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Рішення адміністративного суду про відновлення Бочковського на посаді оскаржене у законному порядку", - йдеться в повідомленні.

У коментарі "Українській правді" речник МВС Артем Шевченко пояснив, що апеляцію у даній справі подали не МВС, а позивач у справі, тобто Кабінет міністрів.

"Не МВС апелюватиме", - наголосив Шевченко.

В прес-службі Міністерства юстиції пояснили, що позивачем у справі є Кабмін.

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко в коментарі "УП" пояснив, що інтереси уряду в суді буде представляти Мін’юст.

"Інтереси КМУ в судах представляє згідно з законодавством Міністерство юстиції. Як тільки прийде рішення вони будуть визначатись", - повідомив Саєнко.

Також на дії суддів окружного адміністративного суду Києва (поновлення Бочковського – ред.) подадуть скаргу до Вищої ради правосуддя.

Проти Бочковського ведуться справи за підозрою в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.  і ч. 3 ст. 15 "Замах на злочин", ч. 4 ст. 27 "Види співучасників", ч. 4 ст. 368 "Отримання неправомірної вигоди службовою особою"; ч. 2 ст. 28 "Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою", ч. 4 ст. 364 "Зловживання владою"; ч. 1 ст. 366 "Службове підроблення" КК України.

27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У ДСНС стверджують, що Бочковському не вистачає відповідного рішення від Кабміну, щоб зайти в будівлю ДСНС.

Як повідомлялося, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Водночас в МВС пояснили, що Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: