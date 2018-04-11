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Суд у справі Штепи перенесли на травень

Середа, 11 квітня 2018, 15:42

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс підготовче засідання у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, яку звинувачують у сепаратизмі, на 7 травня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на адвоката Штепи Олександра Тананакіна.

"Сьогодні засідання не відбулося. Не було одного із суддів – він у нарадчій кімнаті, тому засідання перенесли на 7 травня", - сказав Тананакін.

Він додав, що захист підготував клопотання про відвід суддям, але відмовився уточнити, з яких причин.

Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою у сепаратизмі.

На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін ув'язнення.

20 вересня 2017 року Ленінський райсуд за клопотанням захисту змінив для екс-мера Слов'янська Штепи запобіжний захід з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

Сама Штепа в січні 2018 року на місцевому телебаченні заявила, що планує повернутися на пост міського голови.

7 лютого Штепа не з'явилася в Жовтневий райсуд Харкова на підготовче засідання, пославшись на медичне обстеження. 

Прокуратура вимагає відправити Штепу у СІЗО.

28 лютого захисники Штепи заявили відвід головуючому судді Денису Чижиченку та запасному судді Наталі Васильєвій. 

Після інших відводів у березні Апеляційний суд Харківської області направив справу Штепи в Орджонікідзевський райсуд Харкова.

 
 

Теми: сепаратизмсудСлов'янськ
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