Голова ЦВК став причиною сварки між антикорупційними органами

Спеціалізована антикорупційна прокуратура висловила обурення коментарем директора НАБУ Артема Ситника щодо слідства відносно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського. В антикорупційному бюро швидко відповіли.

Все почалося з того, що Ситник в інтерв’ю виданню "РБК-Україна" заявив, що НАБУ буде наполягати на оголошенні остаточної підозри Охендовському, який проходить по так званій справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів.

При цьому він повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура зупинила розслідування у зв'язку з направленням міжнародних правових доручень до інших країн.

"Хоча на той момент почеркознавча експертиза вже підтвердила справжність підпису Охендовського, і ми бачили, що в той же день, коли зроблено запис про виплату йому коштів у так званій "амбарній книзі", на його картку приходили гроші. Детективи були готові закінчувати цю справу...Нещодавно суд скасував рішення про припинення розслідування, воно відновлено, тому ми будемо наполягати на тому, щоб підозру було остаточно оголошено, і щоб ця справа пішла до суду", - зауважив Ситник.

Ці слова обурили САП. Антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook написала, що така "заява керівника піднаглядного органу досудового розслідування, зроблена в непроцесуальний спосіб, вводить в оману громадськість, має на меті політизацію кримінального процесу та може розцінюватися як спроба чинити публічний тиск на прокурорів у провадженні з метою прийняття сумнівного з точки зору закону рішення".

У САП пояснюють, що справу вдруге зупинено прокурором, оскільки в Україні не вдалося отримати необхідні докази злочинів Охендовського і тепер антикорупційні органи чекають відповіді на запити про міжнародно-правову допомогу від США та Великої Британії.

Більше того, наголошують в САП, відповіді, які були отримані від німецької, французької та австрійської сторін, свідчать про відсутність ознак злочину та доказів протиправної поведінки голови ЦВК.

У НАБУ на це заявили, що САП відверто бреше, зокрема про інформацію у справі, отриману від Франції та Німеччини.

"Насправді у відповідь на запит НАБУ компетентні органи Франції повідомили, що потребують певних уточнень та роз’яснень із приводу запиту. З метою забезпечення подальшого виконання запиту Національним бюро невідкладно направлено до центрального органу Французької Республіки додаткову інформацію", - розповідають у бюро.

Що стосується запиту до Німеччини, то, за даними НАБУ, звідти отримано інформацію про його перебування на узгодженні з відповідними підрозділами федерального уряду ФРН, оскільки згаданий запит "має особливе значення".

Крім того, кажуть у відомстві Артема Ситника, зазвичай виконання таких міжнародних запитів триває кілька місяців, а іноді — більше року, і САП про це знає.

Як повідомлялося, Солом’янський райсуд Києва 3 квітня скасував постанову керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про зупинку розслідування у справі щодо голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

У квітні 2017 року НАБУ направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури остаточну підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському.

Охендовського підозрюють у незаконному отриманні грошей із "чорної каси" Партії регіонів.

9 червня САП повідомила, що тимчасово припинила розслідування проти Охендовського.

Прокуратура стверджувала, що розслідування зупинено на підставі необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

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