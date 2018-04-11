Розслідування справи проти Охендовського поновлять

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Середа, 11 квітня 2018, 15:01

Суд скасував постанову керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про зупинку розслідування у справі щодо голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Відповідна ухвала Солом’янського райсуду Києва від 3 квітня оприлюднена в Єдиному реєстрі рішень.

"Постанову від 01.06.2017р. заступника генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. про зупинення досудового розслідування… скасувати", – ухвалив суддя.

Таким чином, була частково задоволене клопотання захисту Охендовського.

Адвокат також просила зобов'язати Холодницького вчинити певні дії та встановити для нього процесуальні строки для вчинення цих дій.

В ухвалі йдеться, що оскарженню вона не підлягає.

Як пише Інтерфакс-Україна, в САП пояснили, що чекають на повний текст рішення суду, після чого слідство буде відновлено.

У відомстві також додали, що наразі їм не відомо, що мотивувало суддю скасувати постанову про призупинення, а подальші дії прокуратури залежатимуть, зокрема, від цих мотивів.

Як відомо, у квітні 2017 року НАБУ направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури остаточну підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському.

Охендовського підозрюють у незаконному отриманні грошей із "чорної каси" Партії регіонів.

9 червня САП повідомила, що тимчасово припинила розслідування проти Охендовського.

Прокуратура стверджувала, що розслідування зупинено на підставі необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

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"Українська правда"
Теми: Охендовський Партія регіонів ЦВК
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