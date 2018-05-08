До кінця року Міноборони планує побудувати 15 сховищ боєприпасів

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Вівторок, 8 травня 2018, 20:22

В Україні до кінця року планується побудувати 15 сучасних залізобетонних сховищ боєприпасів.

Про це заявив міністр оборони генерал армії Степан Полторак під час інспектування військового арсеналу на Хмельниччині 8 травня, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Завдання, яке стоїть перед нами – відповідальне, непросте, але цілком виконуване. Українцям варто знати, що ту роботу, яку ми зараз розпочали, в таких масштабах і обсягах, в державі ще ніхто не робив. Адже ми будуємо сховища, які не лише надійно захищені від ураження вогневими засобами противника, вони передбачають облаштування сучасними автоматичними системами охорони, сповіщення й пожежогасіння", – заявив Полторак.

За повідомленням прес-служби Міноборони, в Україні 2018 року планується збудувати 15 подібних сховищ на трьох військових арсеналах.

"Вже розроблено відповідну технічну документацію, проведено тендерні процедури і з травня розпочнуться необхідні будівельні роботи", – зазначають в оборонному відомстві.

Як повідомлялося, 3 травня, у Балаклії на території технічного майданчика складів, де продовжують очищення та розмінування території від залишків боєприпасів, що не розірвалися після подій 2017 року. Неприбрані снаряди вибухали, через що частина мешканців евакуювалася.

Жертв і постраждалих в результаті події немає.

За фактом пожежі у Балаклії прокуратура почала кримінальне провадження за ч.3 ст. 425 КК (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану - ред.).

У ЗСУ заявили, що серед версій виникнення пожежі на колишньому сховищі боєприпасів поблизу Балаклії розглядають загорання сухої трави та іскру з вихлопної труби пожежного танка.

За даними ЗСУ, після пожежі 2017 року залишається нерозмінованою менше 30% технічної території, що займає 228 гектарів.

Читайте також: "На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади" та "Місто гріхів. Як "пиляють" бюджет у підірваній Балаклії"

Українська правда
Теми: Міноборони армія
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