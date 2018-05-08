В СБУ кажуть, що знайшли у Симоненка пістолет

5115 переглядів
Вівторок, 8 травня 2018, 21:39

Служба безпеки заявляє, що провела обшуки у лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка та вилучила предмет, схожий на пістолет Стєчкіна.

Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті СБУ.

"У рамках кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України слідчими СБУ проведено обшуки у громадянина України Петра Симоненка", – йдеться в коментарі СБУ. 

 
 

Зазначається, що під час слідчих дій разом із агітаційними  матеріалами, спрямованими на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, також вилучено предмети, схожі на пістолет АПС з глушником та 120 патронів до нього.

Раніше 8 травня повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України провели обшуки  у керівників компартії за підозрою у державній зраді та спробах захопити державну владу.

Зазначалось, що під час обшуків правоохоронці виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою, що планувалися на замовлення російських кураторів для публічного поширення 9-го травня.

Діяльність компартії в Україні заборонена.

16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва завершив розгляд справи за позовом Міністерства юстиції до Компартії про заборону її діяльності, задовольнивши позов у повному обсязі.

Українська правда
Теми: КПУ СБУ провокації
powered by lun.ua
По темі
У Запоріжжі розбили погруддя Сталіну 25 листопада 2017, 20:08
Симоненко "відсвяткував" першотравень у Житомирі, на мітингу сталася сутичка 1 травня 2017, 17:10
Грач розповів, як директор ФСБ допомагав зриву навчань НАТО в Криму 21 березня 2017, 18:34
Усі новини
Головні новини
Верховний суд поставив крапку в питанні, чий Гостинний двір
Швейцарія розсекретила рахунки Єфремова
Голова ЦВК став причиною сварки між антикорупційними органами
Учасниця нападу на бійця АТО залишиться під вартою
Усі новини
дослідження

Відпочинок допомагає краще запам’ятовувати нову інформацію

рейтинги

10 найкращих міст світу для любителів їжі