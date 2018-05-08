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В СБУ кажуть, що знайшли у Симоненка пістолет

Вівторок, 8 травня 2018, 21:39
В СБУ кажуть, що знайшли у Симоненка пістолет

Служба безпеки заявляє, що провела обшуки у лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка та вилучила предмет, схожий на пістолет Стєчкіна.

Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті СБУ.

"У рамках кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України слідчими СБУ проведено обшуки у громадянина України Петра Симоненка", – йдеться в коментарі СБУ. 

 
 

Зазначається, що під час слідчих дій разом із агітаційними  матеріалами, спрямованими на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, також вилучено предмети, схожі на пістолет АПС з глушником та 120 патронів до нього.

Раніше 8 травня повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України провели обшуки  у керівників компартії за підозрою у державній зраді та спробах захопити державну владу.

Зазначалось, що під час обшуків правоохоронці виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою, що планувалися на замовлення російських кураторів для публічного поширення 9-го травня.

Діяльність компартії в Україні заборонена.

16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва завершив розгляд справи за позовом Міністерства юстиції до Компартії про заборону її діяльності, задовольнивши позов у повному обсязі.

Українська правда

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Теми: КПУСБУпровокації
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