Представники Нацкорпусу планують у четвер "навідатися в гості" до співвласника телеканалу "Інтер", заступника голови фракції "Опозиційний блок" Сергія Льовочкіна.

Про це заявив прес-секретар Національного корпусу Олександр Алфьоров біля будівлі телеканалу в середу ввечері після показу в ефірі скандального концерту до Дня перемоги.

"Ми не воюємо з порожніми стінами. Ми не воюємо з тими, хто прийшов сюди, в тому числі, підтримувати правопорядок… Ми б'ємо по замовниках цього цирку", - сказав він.

"Завтра ми закликаємо до загальної мобілізації, щоб зробити точковий удар по замовнику цієї оперети, олігарху Сергій Льовочкіну", - додав Алфьоров.

Представник Нацкорпусу закликав збиратися в четвер о 13 годині біля станції метро Видубичі та їхати до будинку Льовочкіна.

"Ми закликаємо вас усіх завтра прийти і навідатися в гості до головного замовника цієї провокації", - зазначив він.

Разом з тим, як повідомляє "Громадське", у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській в будівлю, де розташовується адміністрація телеканалу "Інтер", кинули "коктейль Молотова".

Саме там проводили свою акцію проти концерту телеканалу "Інтер" до 9 травня представники всеукраїнської громадсько-політичної організації "Вільні люди".

Станом на 22:00 на вулиці все було вже спокійно, учасники акції розійшлися.

Як повідомлялося, представники Нацкорпусу з ранку середи проводили акцію біля будівлі телеканалу "Інтер". Вони вимагали, щоб з вечірнього концерту до 9 травня були вилучені пропагандистські заяви, озвучені ведучими концерту на відеофрагменті, що потрапив у мережу Інтернет.

Раніше оприлюднені уривки концерту до Дня перемоги 9 травня, який покаже телеканал "Інтер", викликали критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

"Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників", – сказав, зокрема, ведучий Андрій Доманський.

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення закликали не розколювати суспільство після оприлюднення уривків концерту до Дня перемоги телеканалу "Інтер".