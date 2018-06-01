Вишинський відмовився від громадянства і попросив Путіна про захист

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом.

Про це повідомляє "Громадське" з Апеляційного суду в Херсоні.

"Я звертаюся до президента Порошенка, якого знаю особисто і з яким ми зробили кілька добрих справ. Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ. Я звертаюся до президента Путіна з проханням про надання мені правового захисту та вжиття заходів щодо мого звільнення", — заявив Вишинський.

При цьому ТАСС пише, що Вишинський шкодує про вихід з українського громадянства. "Я завжди гордо показував паспорт України, але у мене немає іншого виходу", - цитує його агентство.

Крім того, йдеться в повідомленні, Вишинський попросив передати цю свою заяву до Адміністрації українського президента.

Керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді. Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці. Захист подав апеляцію.