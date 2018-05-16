У справі "РИА Новостей Украина" викликали на допит 47 осіб

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Середа, 16 травня 2018, 17:13

У справі про державну зраду керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

Про це "Українській правді" повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

"На допити у цій справі викликані 47 громадян України", - сказала вона.

На уточнююче питання, чи всі ці люди працівники агентства, Гітлянська сказала:

"А ви думаєте, що там працювало стільки людей? Викликані 47 осіб, усі громадяни України, серед них у тому числі і ті, хто займається журналісткою діяльністю".

Водночас як повідомила речник Херсонського міськсуду Оксана Теленик, коли обиратимуть міру запобіжного заходу Вишинському, наразі невідомо.

"Поки не можу сказати ні дату, ні час розгляду, бо їх ще не призначено. До суду ще не дійшли відповідні матеріали", - сказала Теленик.

15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки. Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.

Керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголосили про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію. 

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗМІ Росія СБУ
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