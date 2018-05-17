Суд арештував керівника "РИА Новости Украина"

Херсонський міський суд арештував на 2 місяці керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного у державній зраді.

Таке рішення виніс суддя Ярослав Мусулевський.

"Клопотання прокурора задовольнити. Обрати мірою запобіжного заходу тримання під вартою без визначення розміру застави до 13 липня ", - сказав суддя.

Суддя Мусулевський Скриншот з newsone.ua

Прокурор клопотав про арешт Вишинського, аргументуючи тим, що при обранні іншого запобіжного заходу керівник "РИА Новости Украина" може спотворювати чи знищувати докази у справі або переховуватись від слідства.

Він зазначив, що у Вишинського є два паспорти – громадянина України і громадянина Росії, а також зачитав назви проросійських статей на сайті "РИА Новости Украина".

Вишинський має паспорт РФ Скриншот з newsone.ua

Прокурор наполягав, що запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання, поруки чи застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються у державній зраді.

Вишинський на суді клопотав про те, щоб говорити російською.

Він визнав, що має російський паспорт.

"У мене два паспорти – український і російський", - сказав керівник "РИА Новости Украина".

На запитання судді, чи є якісь обставини, які суду варто врахувати при обранні міри запобіжного заходу, Вишинський сказав: "Я одружений і кохаю свою дружину. Це важливо для мене і, мабуть, важливо для справи".

А справу проти нього назвав "тиском на свободу слова в Україні".

Він також наполягав, що фото статей з сайту "РИА Новости Украина", які демонстрували у суді, не є думкою редакції, бо розміщені у рубриці точка зору і всі мають свого автора.

"Ми чітко задекларували читачу, що це не думка редакції", - сказав Вишинський.

Він також наполягав, що до його видання не було претензій щодо порушення журналістських стандартів за 4 роки його роботи.

Вишинський з захисниками Скриншот з newsone.ua

"Я 4 роки очолюю "РИА Новости Украина". За весь цей час було лише два зауваження від наших колег до нашої роботи. Одне з них стосувалося передруку з іншого видання", - заявив Вишинський.

Захисники Вишинського наполягали на обранні будь-якої іншої міри запобіжного заходу, але не тримання під вартою.

"Прошу відмовити у задоволенні клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і обрати інший запобіжний захід. Це може бути цілодобовий домашній арешт з носінням браслету", - сказав адвокат Вишинського Андрій Доманський.

Захист заявив, що це рішення оскаржуватиме.

15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки. Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.

Керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголосили про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.