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У Росії відреагували на "Путін, допоможи!" від Вишинського

П'ятниця, 1 червня 2018, 15:15
У Росії відреагували на Путін, допоможи! від Вишинського

У Міністерстві закордонних справ Росії пообіцяли допомогти заарештованому в Україні головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському, але не пояснили як.

Таку заяву зробив заступник директора департаменту інформації і друку МЗС РФ Артем Кожин, передає ТАСС.

"Російська сторона завжди надає допомогу російським громадянам. Звісно, будемо діяти в рамках відповідних міжнародно-правових норм", - підкреслив дипломат.

Так він прокоментував звернення Вишинського до президента РФ Володимира Путіна з проханням вжити заходів для його якнайшвидшого звільнення.

"Ми дуже сподіваємося на відповідну реакцію профільних міжнародних структур", - додав Кожин.

Як повідомлялося, у п'ятницю на засіданні Апеляційного суду в Херсоні головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом.

Керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді. Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці. Захист подав апеляцію.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІРосіяПутінскандал
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