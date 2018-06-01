Денісова звернулась до радника Путіна, щоб побачити Сенцова

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулась до радника президента РФ Михайла Федотова з проханням організувати її візит до українського політв’язня Олега Сенцова.

Про це вона сказала під час телефонної з Федотовим, повідомляє прес-служба омбудсмена.

"Є інформація, що стан здоров’я Олега Сенцова значно погіршився, але на жаль ми поки що не мали змоги це перевірити", - сказала Денісова і попросила Федотова посприяти в організації її візитів до ув’язнених українців.

Федотов відповів, що написав відповідні запити своєму керівництву.

За його словами, в Україну також надішлють результати медичного обстеження Сенцова і "запис відео-конференції депутата Людмили Нарусової з Олегом Сенцовим".

У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування поки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Сенцов голодує вже 19-й день.

Раніше незаконно засуджений у Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримуючу терапію.

У свою чергу, двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан зазначила, що немає впевненості, що Олег добровільно погодився на терапію, але закликала не засуджувати його, навіть якщо це так.

Глобальну акцію за звільнення заручників Кремля планують провести в різних містах світу 1 і 2 червня, але влада Москви не погодила акцію на підтримку Сенцова 2 червня.

Українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченко затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова - до 20 років позбавлення волі.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ за політичними мотивами ув'язнено 64 українців.

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