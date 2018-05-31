У Москві не дозволили провести акцію на підтримку Сенцова

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Четвер, 31 травня 2018, 11:40

Влада Москви не погодила акцію на підтримку незаконного засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який оголосив безстрокове голодування.

Про це у Facebook повідомила організатор акції, російська письменниця Аліса Ганієва.

За її словами, міжнародну акцію в підтримку Сенцова планувалося провести 2 червня, проте міська влада не дала на це дозволу, пославшись на порушення прав та інтересів москвичів, які не братимуть участі в акції.

 
фото Аліси Ганієвої

Ганієва зазначила, що оскільки ніякої альтернативи активістам не запропонували, то акцію планують провести попри заборону.

Політв'язень Кремля Олег Сенцов голодує вже 18-й день.

28 травня в Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що незаконно засуджений український режисер Олег Сенцов погодився на підтримуючу терапію.

Як повідомлялося, 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

Адреса, на яку можна писати листи режисеру: 677004, г. Якутск, ул. Очиченко, д. 25, Сенцову Олегу Геннадиевичу, 1976 г. р.

Глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля планують провести у різних містах світу 1 і 2 червня.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ за політичними мотивами ув'язнено 64 українців.

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Українська правда
Теми: Сенцов Росія політв'язні права людини
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