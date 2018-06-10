Життю постраждалих у Польщі українців нічого не загрожує

Життю трьох українців, які перебували на борту легкомоторного літака Сessna, що зазнав аварії поблизу аеропорту "Ясьонка" в Жешуві (Ряшеві), нічого не загрожує.

Про це повідомив Укрінформу в неділю генконсул України в Любліні Василь Павлюк.

"За останньою інформацією, депутата Чижмаря виписано зі шпиталю в Жешуві, а ще одну особу, яка перебувала з ним у літаку, переведено до шпиталю в населеному пункті Рудня Мала. Життю цієї особи не загрожує небезпека", - сказав Павлюк.

За його словами, поліція ще хоче допитати всіх учасників авіапригоди, після чого вони зможуть виїхати з Польщі.

Павлюк зазначив, що йому не вдалося порозмовляти ані з Чижмарем, ані з іншими учасникам авіапригоди, оскільки, за словами лікарів у шпиталі Жешува, українці не захотіли зустрічатися з представниками генконсульства України в Любліні.

Речниця поліції Підкарпатського воєводства Марта Табаш-Ригель повідомила Укрінформу, що, за попередніми оцінками поліції, літак упав через різке зниження оборотів двигуна, повітряне судно не долетіло до злітної смуги 200 метрів.

Вона підтвердила, що на борту Сessna було троє чоловіків віком 44, 48 і 30 років. Табаш-Ригель зазначила, що вони отримали незначні травми і їх життю не загрожує небезпека.

Речниця поліції також повідомила, що вчорашню аварію вивчає польська державна комісія з розслідування авіапригод.

Як повідомлялося, у польському Жешуві в суботу розбився легкомоторний літак, зареєстрований в Україні.

Всі троє осіб, які перебували на борту, отримали травми.

Народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що внаслідок аварії постраждав нардеп від Радикальної партії Юрій Чижмарь.