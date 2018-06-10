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Жизни пострадавших в Польше украинцев ничего не угрожает

Воскресенье, 10 июня 2018, 13:35

Жизни трех украинцев, находившихся на борту легкомоторного самолета Сessna, потерпевшего крушение вблизи аэропорта "Ясенка" в Жешуве (Ряшеве), ничего не угрожает.

Об этом сообщил Укринформу в воскресенье генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

"По последней информации, депутата Чижмаря выписали из госпиталя в Жешуве, а еще одного человека, находившегося с ним в самолете, перевели в госпиталь в населенном пункте Рудня Малая. Жизни этого лица не угрожает опасность", - сказал Павлюк.

По его словам, полиция еще хочет допросить всех участников авиапроисшествия, после чего они смогут выехать из Польши.

Павлюк отметил, что ему не удалось поговорить ни с Чижмарем, ни с другими участникам авиапроисшествия, поскольку, по словам врачей в госпитале Жешув, украинцы не захотели встречаться с представителями генконсульства Украины в Люблине.

Пресс-секретарь полиции Подкарпатского воеводства Марта Табаш-Ригель сообщила Укринформу, что, по предварительным оценкам полиции, самолет упал из-за резкого снижения оборотов двигателя, воздушное судно не долетело до взлетной полосы 200 метров.

Она подтвердила, что на борту Сessna было трое мужчин в возрасте 44, 48 и 30 лет. Табаш-Ригель отметила, что они получили незначительные травмы и их жизни не угрожает опасность.

Пресс-секретарь полиции также сообщила, что аварию изучает польская государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий.

Как сообщалось, в польском Жешуве в субботу разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный в Украине.

Все три человека, находившиеся на борту, получили травмы. 

Народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что в результате аварии пострадал нардеп от Радикальной партии Юрий Чижмарь.

Темы: Польшаавиа
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