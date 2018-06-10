Жизни пострадавших в Польше украинцев ничего не угрожает

3814 просмотров
Воскресенье, 10 июня 2018, 13:35

Жизни трех украинцев, находившихся на борту легкомоторного самолета Сessna, потерпевшего крушение вблизи аэропорта "Ясенка" в Жешуве (Ряшеве), ничего не угрожает.

Об этом сообщил Укринформу в воскресенье генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

"По последней информации, депутата Чижмаря выписали из госпиталя в Жешуве, а еще одного человека, находившегося с ним в самолете, перевели в госпиталь в населенном пункте Рудня Малая. Жизни этого лица не угрожает опасность", - сказал Павлюк.

По его словам, полиция еще хочет допросить всех участников авиапроисшествия, после чего они смогут выехать из Польши.

Павлюк отметил, что ему не удалось поговорить ни с Чижмарем, ни с другими участникам авиапроисшествия, поскольку, по словам врачей в госпитале Жешув, украинцы не захотели встречаться с представителями генконсульства Украины в Люблине.

Пресс-секретарь полиции Подкарпатского воеводства Марта Табаш-Ригель сообщила Укринформу, что, по предварительным оценкам полиции, самолет упал из-за резкого снижения оборотов двигателя, воздушное судно не долетело до взлетной полосы 200 метров.

Она подтвердила, что на борту Сessna было трое мужчин в возрасте 44, 48 и 30 лет. Табаш-Ригель отметила, что они получили незначительные травмы и их жизни не угрожает опасность.

Пресс-секретарь полиции также сообщила, что аварию изучает польская государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий.

Как сообщалось, в польском Жешуве в субботу разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный в Украине.

Все три человека, находившиеся на борту, получили травмы. 

Народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что в результате аварии пострадал нардеп от Радикальной партии Юрий Чижмарь.

Темы: Польша авиа
powered by lun.ua
По теме
В аварии украинского самолета в Польше пострадал нардеп 9 июня 2018, 22:58
В Польше разбился украинский легкомоторный самолет 9 июня 2018, 21:17
Глава МИД Польши поддержал немедленное изменение скандального закона о Институте нацпамяти 9 июня 2018, 15:35
Все новости
Главные новости
Порошенко поблагодарил G7 за "мощный сигнал"
Климкин о Мураеве: речь идет об оскорблении всего народа
Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на исторический саммит с Трампом
ООС: Боевики применили гранатометы и стрелковое оружие, 2 раненых
Все новости
семья

17 вопросов, которые стоит задать отцу прямо сейчас

психология

Как книги и игры влияют на риск развития возрастного слабоумия

Поиск по сайту
Архив
Весь архів