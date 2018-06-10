Путін заявив, що говорити про обмін Вишинського рано

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Неділя, 10 червня 2018, 18:19

Російський президент Володимир Путін обговорив з українським президентом Петром Порошенком питання видачі затриманих, включаючи і керівника порталу "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Про це Путін заявив на прес-конференції за підсумками саміту Шанхайської організації співпраці, передає "РИА Новости".

"Говорити про те, як це питання вирішиться, поки передчасно, я б утримався, перш за все, для того, щоб нічого тут не порушити і нічому не завадити", – сказав президент РФ.

Телефонна розмова між лідерами України і Росії відбулася в суботу з ініціативи Порошенка.

Президенти обговорили ситуацію на південному сході України і виконання Мінських угод. Крім того, вони домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених.

Омбудсмени України і Росії вже готові відвідати затриманих.

У російській Раді з прав людини привітали досягнуту домовленість. Глава організації Михайло Федотов заявив, що наступним кроком могло б стати рішення про обмін ув'язненими в тій чи іншій юридичній формі.

А лідер партії "Справедливая ​​Россия" Сергій Миронов висловив сподівання, що розмова лідерів держав призведе до звільнення Вишинського.

"Немає нічого важливішого порятунку людей, а тут ідеться реально про порятунок наших журналістів, це потрібно робити і йти на розумні компроміси і поступки", – вважає він.

Теми: Путін ЗМІ політв'язні
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