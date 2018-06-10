Путин заявил, что говорить об обмене Вышинского рано

Российский президент Владимир Путин обсудил с украинским президентом Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, включая и руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает "РИА Новости".

"Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего, для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать", – сказал президент РФ.

Телефонный разговор между лидерами Украины и России состоялся в субботу по инициативе Порошенко.

Президенты обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и выполнение Минских соглашений. Кроме того, они договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.

Омбудсмены Украины и России уже готовы посетить задержанных.

В российском Совете по правам человека приветствовали достигнутую договоренность. Глава организации Михаил Федотов заявил, что следующим шагом могло бы стать решение об обмене заключенными в той или иной юридической форме.

А лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выразил надежду, что разговор лидеров государств приведет к освобождению Вышинского.

"Нет ничего важнее спасения людей, а здесь речь идет реально о спасении наших журналистов, это нужно делать и идти на разумные компромиссы и уступки", – считает он.