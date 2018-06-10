Колишня російська політик Марія Гайдар вирішила скласти з себе повноваження депутата Одеської обласної ради.



Про це сказано в проекті рішення облради, чергова сесія якої запланована на наступний тиждень, повідомляє УНІАН.

У проекті сказано, що питання розглянуть у відповідності з п. 10 ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 49 закону "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 2 ч. 2 ст. 5 закону"Про статус депутатів місцевих рад", а також з урахуванням особистого заяви Гайдар.

"Достроково припинити повноваження депутата Одеської обласної ради Гайдар М. Е., обраного в багатомандатному виборчому окрузі за виборчим списком Одеської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", – сказано в проекті.

Марія Гайдар була в команді Міхеїла Саакашвілі, призначеного в 2015 році головою Одеської ОДА.

Президент Петро Порошенко надав Марії Гайдар громадянство України 4 серпня 2015 року, від російського громадянства вона відмовилася за рік по тому.

БПП висунув Гайдар кандидатом у депутати Одеської обласної ради. Порошенко також призначав її своїм радником.



Марія Гайдар народилася в родині російського політика Єгора Гайдара у 1982 році. Вона є правнучкою письменника Аркадія Гайдара.

Марія Гайдар у Росії відома як політик, громадський діяч та журналіст радіо "Ехо Москви". Вона працювала в команді російських опозиціонерів Олексія Навального і Бориса Нємцова.