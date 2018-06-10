Бывшая российская политик Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета.



Об этом говорится в проекте решения облсовета, очередная сессия которого запланирована на следующую неделю, сообщает УНИАН.

В проекте сказано, что вопрос будет рассмотрен в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 49 закона "О местном самоуправлении в Украине", п. 2 ч. 2 ст. 5 закона "О статусе депутатов местных советов", а также с учетом личного заявления Гайдар.

"Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М. Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным списком Одесской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", – говорится в проекте.



Мария Гайдар была в команде Михаила Саакашвили, назначенного в 2015 году главой Одесской ОГА.

Президент Петр Порошенко предоставил Марии Гайдар гражданство Украины 4 августа 2015 года, от российского гражданства она отказалась через год после того.

БПП выдвинул Гайдар кандидатом в депутаты Одесского областного совета. Порошенко также назначал ее своим советником.



Мария Гайдар родился в семье российского политика Егора Гайдара в 1982 году. Она является правнучкой писателя Аркадия Гайдара.

Мария Гайдар в России известна как политик, общественный деятель и журналист радио "Эхо Москвы". Она работала в команде российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова.