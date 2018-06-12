Одеська облрада віддала мандат Гайдар соратнику Гончаренка

Одеська обласна рада достроково припинила депутатські повноваження екс-росіянки, радниці президента України Марії Гайдар.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Заяву Гайдар підтримали 54 голосами.

Її місце займе генеральний директор ТРК "Моя Одеса" (входить в медіа-холдинг "Думська", який пов'язують з нардепом від БПП Олексієм Гончаренко) Юрій Басюк.

У виданні зазначають, що поки причини звільнення Гайдар невідомі.

Про рішення Гайдар скласти з себе повноваження депутата Одеської обласної ради стало відомо 10 червня.

Марія Гайдар була в команді Міхеїла Саакашвілі, призначеного в 2015 році головою Одеської ОДА.

Президент Петро Порошенко надав Марії Гайдар громадянство України 4 серпня 2015 року, від російського громадянства вона відмовилася за рік по тому.

БПП висунув Гайдар кандидатом у депутати Одеської обласної ради. Порошенко також призначав її своїм радником.



Марія Гайдар народилася в родині російського політика Єгора Гайдара у 1982 році. Вона є правнучкою письменника Аркадія Гайдара.

Марія Гайдар у Росії відома як політик, громадський діяч та журналіст радіо "Ехо Москви". Вона працювала в команді російських опозиціонерів Олексія Навального і Бориса Нємцова.