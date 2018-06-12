Одеська облрада віддала мандат Гайдар соратнику Гончаренка

670 переглядів
Вівторок, 12 червня 2018, 13:04

Одеська обласна рада достроково припинила депутатські повноваження екс-росіянки, радниці президента України Марії Гайдар.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Заяву Гайдар підтримали 54 голосами.

Її місце займе генеральний директор ТРК "Моя Одеса" (входить в медіа-холдинг "Думська", який пов'язують з нардепом від БПП Олексієм Гончаренко) Юрій Басюк.

У виданні зазначають, що поки причини звільнення Гайдар невідомі.

Про рішення Гайдар скласти з себе повноваження депутата Одеської обласної ради стало відомо 10 червня.

Марія Гайдар була в команді Міхеїла Саакашвілі, призначеного в 2015 році головою Одеської ОДА.

Президент Петро Порошенко надав Марії Гайдар громадянство України 4 серпня 2015 року, від російського громадянства вона відмовилася за рік по тому.

БПП висунув Гайдар кандидатом у депутати Одеської обласної ради. Порошенко також призначав її своїм радником.

Марія Гайдар народилася в родині російського політика Єгора Гайдара у 1982 році. Вона є правнучкою письменника Аркадія Гайдара.

Марія Гайдар у Росії відома як політик, громадський діяч та журналіст радіо "Ехо Москви". Вона працювала в команді російських опозиціонерів Олексія Навального і Бориса Нємцова.

Українська правда
Теми: Одеса Гайдар
powered by lun.ua
По темі
Борт №1, або На що здатний флагман флоту "Гетьман Сагайдачний" 12 червня 2018, 07:00
Порошенко розповів, чого чекає від зернового терміналу в Одесі 10 червня 2018, 17:47
В Одесі біля пляжу авто скотилося зі схилу і збило 3 жінок 10 червня 2018, 17:15
Усі новини
Головні новини
Глава Нацбанку розповів, коли прибуде місія МВФ
"Подарунок": Україна подала до Суду ООН докази проти Росії
Племінниця "безквартирного" міністра виявилась мільйонеркою – "Наші гроші"
Нацбанк спростив грошові перекази
Усі новини
психологія

7 правил відвідування новонародженого

Лайфхаки

Лайфхаки киян, які їздять містом на велосипеді