Одеська облрада віддала мандат Гайдар соратнику Гончаренка
Одеська обласна рада достроково припинила депутатські повноваження екс-росіянки, радниці президента України Марії Гайдар.
Про це повідомляє місцеве видання "Думська".
Заяву Гайдар підтримали 54 голосами.
Її місце займе генеральний директор ТРК "Моя Одеса" (входить в медіа-холдинг "Думська", який пов'язують з нардепом від БПП Олексієм Гончаренко) Юрій Басюк.
У виданні зазначають, що поки причини звільнення Гайдар невідомі.
Про рішення Гайдар скласти з себе повноваження депутата Одеської обласної ради стало відомо 10 червня.
Марія Гайдар була в команді Міхеїла Саакашвілі, призначеного в 2015 році головою Одеської ОДА.
Президент Петро Порошенко надав Марії Гайдар громадянство України 4 серпня 2015 року, від російського громадянства вона відмовилася за рік по тому.
БПП висунув Гайдар кандидатом у депутати Одеської обласної ради. Порошенко також призначав її своїм радником.
Марія Гайдар народилася в родині російського політика Єгора Гайдара у 1982 році. Вона є правнучкою письменника Аркадія Гайдара.
Марія Гайдар у Росії відома як політик, громадський діяч та журналіст радіо "Ехо Москви". Вона працювала в команді російських опозиціонерів Олексія Навального і Бориса Нємцова.