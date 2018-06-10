Сумчанину, який кинув гранату у клубі, оголосили підозру

Сумчанину, який кинув у натовп відвідувачів нічного клубу гранату, повідомлено про підозру у замаху на вбивство й незаконному поводженні з боєприпасами.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

Керівник Сумської місцевої прокуратури Валерій Могильний повідомив, що дії 28-річного зловмисника кваліфіковано за:

- ч. 2 ст. 15/пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб та з хуліганських мотивів);



- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами);

- ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків);

- ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України.

Прокуратура вже готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного у виді тримання під вартою без права на заставу.

10 червня близько 05:35 ранку у нічному клубі "Луна" у Сумах пролунав вибух.

По медичну допомогою звернулось 8 осіб, госпіталізовано – 7, один із яких перебуває в реанімаційному відділенні. Постраждалим від 18 до 34 років.

Встановлено, що молодий чоловік, на голові якого була балаклава, увійшов у хол клубу, зірвав чеку та кинув у натовп гранату. Після цього він намагався втекти, однак був затриманий у сусідньому дворі.

Як з’ясувалось, затриманий за 30 хвилин до вибуху вже приходив у нічний клуб, проте охоронці не впустили його в середину.

Події зафіксувала відеокамера.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України, на обрання запобіжного заходу він чекатиме в Ізоляторі тимчасового тримання.