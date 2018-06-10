Сумчанину, бросившему гранату в клубе, объявили подозрение

890 просмотров
Воскресенье, 10 июня 2018, 21:55

Сумчанину, который бросил в толпу посетителей ночного клуба гранату, сообщили о подозрении в покушении на убийство и незаконном обращении с боеприпасами.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

Руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный сообщил, что действия 28-летнего злоумышленника квалифицированы по:

- ч. 2 ст. 15/пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений);

- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами);

- ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей);

- ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

10 июня около 5:35 утра в ночном клубе "Луна" в Сумах произошел взрыв.

За медицинской помощью обратилось 8 человек, госпитализированы – 7, один из которых находится в реанимационном отделении. Пострадавшим от 18 до 34 лет.

Установлено, что молодой человек, на голове которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После этого он пытался скрыться, однако был задержан в соседнем дворе.

Как выяснилось, задержанный за 30 минут до взрыва уже приходил в ночной клуб, однако охранники не пустили его внутрь.

События зафиксировала видеокамера.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, избрания меры пресечения он будет ожидать в изоляторе временного содержания.

Темы: Сумы взрыв
powered by lun.ua
По теме
Взрыв в Сумах: пострадало 9 человек, обнародовано видео 10 июня 2018, 14:16
В сумском ночном клубе взорвалась граната, 7 пострадавших 10 июня 2018, 08:59
Минобразования наказало ректора, пославшего студентов в оккупированный Крым 23 мая 2018, 11:48
Все новости
Главные новости
Семья Сенцова просит Путина освободить крымчанина до ЧМ
Мария Гайдар решила уйти из Одесского облсовета – СМИ
Overtime: Главные экономические события выходных
Путин заявил, что говорить об обмене Вышинского рано
Все новости
психология

10 простых путей контролировать свою страсть к сахару

Опыт

5 историй людей, которые набили дурацкие тату и вывели их

Поиск по сайту
Архив
Весь архів