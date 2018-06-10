Сумчанину, бросившему гранату в клубе, объявили подозрение

Сумчанину, который бросил в толпу посетителей ночного клуба гранату, сообщили о подозрении в покушении на убийство и незаконном обращении с боеприпасами.



Об этом сообщает прокуратура Сумской области.



Руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный сообщил, что действия 28-летнего злоумышленника квалифицированы по:



- ч. 2 ст. 15/пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений);

- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами);



- ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей);



- ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.



Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.



10 июня около 5:35 утра в ночном клубе "Луна" в Сумах произошел взрыв.



За медицинской помощью обратилось 8 человек, госпитализированы – 7, один из которых находится в реанимационном отделении. Пострадавшим от 18 до 34 лет.



Установлено, что молодой человек, на голове которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После этого он пытался скрыться, однако был задержан в соседнем дворе.



Как выяснилось, задержанный за 30 минут до взрыва уже приходил в ночной клуб, однако охранники не пустили его внутрь.

События зафиксировала видеокамера.



Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, избрания меры пресечения он будет ожидать в изоляторе временного содержания.