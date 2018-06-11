"Кілер" Бабченка каже, що замовник хотів убити 60 людей до осені

Олексій Цимбалюк, якого нібито найняв для вбивства журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман, заявляє, що замовник хотів розібратися з усім списком на ліквідацію до осені.

Про це він розповів BBC, призначивши журналістам зустріч у підвалі одного з будинків у центрі Києва.

Цимбалюк розповів, що у 2006 році його постригли в ченці, але згодом він покинув монастир, а в кінці серпня 2014 року пішов на війну: починав медиком "Госпітальєрів" при ДУК "Правий сектор", а потім був у розвідці, групах із боротьби з контрабандою – тоді познайомився з працівником СБУ, до якого звернувся, отримавши "це цікаве замовлення".

Він розповів, що з Борисам Германом познайомився в Києві в 2015 році, у нього добровольці купляли зброю і прилади до неї

"Він запросив мене пообідати, числа 4-5 квітня. Це, можна сказати, була перша спроба вербування. На цій зустрічі Герман розповів, що є певна група осіб – в основному це росіяни. Вони заважають Україні, заважають всім на світі, це вороги, їх треба вбити, і на це певною групою осіб виділений бюджет", – сказав Цимбалюк.

Він вдав зацікавленість, аби дізнатися більше, – "і вже 6 числа надійшла конкретна пропозиція по Бабченку".

"У тій першій розмові він сказав мені: є список із 30 осіб, яких потрібно ліквідувати. Він одразу казав, що працювати потрібно дуже швидко, щоб встигнути до осені. Чому до осені – думаю, пізніше слідство розповість", – заявив Цимбалюк.

"Він запитував, чи є можливість підключити інших людей, бо одному відпрацювати таку кількість людей – це, звичайно, нереально. Я сказав: все є, групи є, давай. Почалася гра", – додав він.

"За кілька годин ми зустрілися біля мого будинку. Ми переговорили, він уточнив, що йдеться саме про Бабченка. Він, мовляв, журналіст, він всім заважає, росіянин, ворог і так далі. На той момент я вже був на контакті з СБУ і почав гру з ним", – пригадав співрозмовник.

"Я просив більше інформації... Більше інформації він мені надати не міг: він сказав, що відстежити київські контакти Бабченка, встановити місце його проживання я маю сам", – розповів Цимбалюк.

Хоча Герман не згадував Росію, він переконаний, що "досьє" на Бабченка тому скинули звідти.

Ціну 30 тисяч доларів за вбивство Цимбалюк назвав Герману після консультацій з СБУ 9 чи 10 квітня, тоді ж попросив 50% авансу.

"Першу розмову з Германом я записував на диктофон свого телефону. Профайл на Бабченка я одразу ж перекинув оперативникові. Надалі я вже працював з технікою СБУ – наші зустрічі з Германом в основному були без телефонів, вони залишалися в машині. Техніка була на мені. Я тепер точно знаю, що камеру можна помістити в ґудзик від сорочки", – розповів він

Для передачі грошей Цимбалюк і Герман зустрілися на парковці торгового центру. "Я сів у його автомобіль. Ми поїхали, на ходу розмовляли. Розмова стосувалася списку майбутніх жертв. Імена не називалися, але список, з його слів, на той час виріс з 30 до 60 цілей", – розповів так званий "кілер".

"Я отримав аванс, це зафіксовано на відео, яке продемонструвала СБУ. Мені було передано 14 тисяч доларів. Тисячу доларів він утримав для того, щоб згодом передати мені пістолет – я його в нього мав купити", – розповів Цимбалюк і додав, що спосіб убивства міг обрати сам.

Після отримання авансу Бабченку вже повідомили про наміри щодо нього – і тягнули час.

"У переписці Герман постійно підганяв мене: давай швидше, "меня торопят", – повідомив Цимбалюк.