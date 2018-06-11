"Кілер" Бабченка: Я бачив дві наступні жертви, а далі "все пішло не так"

Олексій Цимбалюк, якого нібито найняли для вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, каже, що знав дві наступні жертви, а всього списку не бачив.

В інтерв’ю BBC він розповів, що за півгодини після візиту до Аркадія БАбченка 29 травня повідомив посереднику Борису Герману, що робота виконана.

"Герман часто називав Бабченка "глистом", тож я написав йому, що "глиста витравив". Ми постійно міняли месенджери, це повідомлення я послав йому у Signal", – сказав Цимбалюк.

Герман відповів десь о 2-й ночі: "Він був задоволений, сказав, що замовники задоволені. Ми домовилися, що наступного дня зустрінемося для передачі грошей: він попередив, що може трошки затриматися, бо грошей у нього немає, йому мають їх передати".

Наступного дня Цимбалюк Германа так і не побачив: "Він відтягував зустріч на після обіду. На той момент нам було відомо, що він збирається вилетіти за кордон. Тому довелося не ризикувати, не чекати передачі другої частини грошей, а арештовувати його".

Він визнав, що взяти Германа з грошима було б краще, "але все пішло не так".

Тож і список Цимбалюк від Германа не отримав:

"Я знав дві наступні жертви. Всього списку я не бачив, і показувати його мені зразу було б нелогічно. Людям потрібно було спочатку показати свою роботу, а вже потім можна було б говорити про список".

"Його від'їзд за кордон сплутав нам всі карти, поламав все закінчення гри. Якби не він, я думаю, ми ще кілька днів з ним би погралися, і список був би в мене на руках – принаймні, найближчі 10-15 жертв, щоб я міг нормально стратегічно спланувати, як це все робити", – заявив він.

"Але не можна було ризикувати і давати вилетіти йому з країни - зважаючи на резонансність і на те, що з кожною хвилиною все більше людей знали про фейк. Були загрози витоку інформації, і тому довелося її припиняти", – додав Цимбалюк.

Він припустив, що "список 47" Служба безпеки України отримала з листування Германа з замовником.

Цимбалюк підтвердив, ще дві "цілі", про які знав він, – це активіст одеського Євромайдану Тодор Пановський і екс-працівник Федеральної служби безпеки РФ Ілля Богданов:

"Так. Під час однієї з наших зустрічей він (Герман) показав мені їхні фотографії і сказав: ці наступні. Чергу – хто перший, а хто другий, – я міг визначати сам".

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Чому Пановського немає в "списку 47", він не знає. "Зрештою, не факт, що вони справді мали бути наступними. Після вбивства Бабченка все могло переграватися", – сказав Цимбалюк.

Він не виключив, що в Германа список змінювався: спочатку було 30, потім 47, потім 60 осіб.

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Цимбалюк також зазначив, що "операція (СБУ) не закінчилась, вона триває".

"Серйозна мережа, яка могла завдати дуже багато зла, впала, вона нейтралізована. Поламані дуже серйозні плани. Це успіх. Дуже скоро слідство повідомить широкому загалу більше інформації, і тоді всі зрозуміють, яку гідру ми придушили", – заявив він.