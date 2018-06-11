"Киллер" Бабченко говорит, что заказчик хотел убить 60 человек до осени

Алексей Цимбалюк, которого якобы нанял для убийства журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман, заявляет, что заказчик хотел разобраться со всем списком на ликвидацию до осени.



Об этом он рассказал BBC, назначив журналистам встречу в подвале одного из домов в центре Киева.



Цимбалюк рассказал, что в 2006 году его постригли в монахи, но позже он покинул монастырь, а в конце августа 2014-го ушел на войну: начинал медиком "Госпитальеров" при ДУК "Правый сектор", а затем был в разведке, группах по борьбе с контрабандой – тогда познакомился с сотрудником СБУ, к которому обратился, получив "этот интересный заказ".



Он рассказал, что с Борисом Германом познакомился в Киеве в 2015 году, у него добровольцы покупали оружие и устройства к нему.



"Он пригласил меня пообедать, числа 4-5 апреля. Это, можно сказать, была первая попытка вербовки. На этой встрече Герман рассказал, что есть определенная группа лиц – в основном это русские. Они мешают Украине, мешают всем на свете, это враги их надо убить, и на это определенной группой лиц выделен бюджет", – сказал Цимбалюк.



Он выказал заинтересованность, чтобы узнать больше, – "и уже 6 числа поступило конкретное предложение по Бабченко".



"В той первой беседе он сказал мне: есть список из 30 человек, которых нужно ликвидировать. Он сразу сказал, что работать нужно очень быстро, чтобы успеть до осени. Почему до осени – думаю, позже следствие расскажет", – заявил Цымбалюк.



"Он спрашивал, есть ли возможность подключить других людей, потому что одному отработать такое количество людей – это, конечно, нереально. Я сказал: все есть, группы есть, давай. Началась игра", – добавил он.



"Через несколько часов мы встретились у моего дома. Мы переговорили, он уточнил, что речь идет именно о Бабченко. Он, мол, журналист, он всем мешает, русский, враг и так далее. На тот момент я уже был на контакте с СБУ и начал игру с ним", – вспомнил собеседник.

"Я просил больше информации… Больше информации он мне дать не мог: он сказал, что отследить киевские контакты Бабченко, установить место его проживания я должен сам", – рассказал Цимбалюк.



Хотя Герман не вспоминал Россию, он убежден, что "досье" на Бабченко тому сбросили оттуда.



Цену 30 тысяч долларов за убийство Цимбалюк назвал Герману после консультаций с СБУ 9 или 10 апреля, тогда же попросил 50% аванса.



"Первую беседу с Германом я записывал на диктофон телефона. Профайл на Бабченко я сразу же перебросил оперативнику. В дальнейшем я уже работал с техникой СБУ – наши встречи с Германом в основном были без телефонов, они оставались в машине. Техника была на мне. Я теперь точно знаю, что камеру можно поместить в пуговицу от рубашки", – рассказал он.

Для передачи денег Цимбалюк и Герман встретились на парковке торгового центра. "Я сел в его автомобиль. Мы поехали, на ходу разговаривали. Разговор касался списка будущих жертв. Имена не назывались, но список, по его словам, к тому времени вырос с 30 до 60 целей", – рассказал так называемый "киллер".



"Я получил аванс, это зафиксировано на видео, которое продемонстрировала СБУ. Мне было передано 14 тысяч долларов. Тысячу долларов он удержал для того, чтобы позже передать мне пистолет – я его у него должен был купить", – рассказал Цимбалюк и добавил, что способ убийства мог выбрать сам.



После получения аванса Бабченко уже сообщили о намерениях по нему – и тянули время.



"В переписке Герман постоянно подгонял меня: давай быстрее, "меня торопят", – сообщил Цимбалюк.

Сам Цимбалюк списка не видел. Он успел узнать только два имени якобы следующих "целей" – и то одно из них отсутствует в перечне, который есть у правоохранителей.

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