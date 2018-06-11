На кінофестивалі в Росії закликали звільнити Сенцова

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Понеділок, 11 червня 2018, 03:29

На російському кінофестивалі "Кінотавр" закликали звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова, який в ув’язненні в Росії тримає голодування вже 28-й день.

Така вимога міститься в заяві, яку зачитали голова журі конкурсу Олексій Попогребський і голова журі дебютної секції фестивалю Андрій Плахов, передає Радіо Свобода.

Також на церемонії оголошення переможців фестивалю, що завершився в Сочі, вимагали звільнити й російського режисера Кирила Серебренникова.

Кирило Серебренников перебуває під домашнім арештом із серпня 2017 року, коли російські силовики звинуватили режисера у фінансових зловживаннях, які він заперечує і називає "абсурдними". Прихильники митця заявили, що справа проти нього політично мотивована.

Як повідомлялось, 10 червня у Москві на проспекті Сахарова проходив санкціонований мітинг опозиції "За вільну Росію без репресій і свавілля". На мітингу було розгорнуто великий банер на підтримку Сенцова.

Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років  голодує з 14 травня.

Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

Теми: Сенцов Росія
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