На кинофестивале в России призвали освободить Сенцова

На российском кинофестивале "Кинотавр" призвали освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который в заключении в России держит голодовку уже 29-й день.

Такое требование содержится в заявлении, которое зачитали председатель жюри конкурса Алексей Попогребский и председатель жюри дебютной секции фестиваля Андрей Плахов, передает Радио Свобода.

Также на церемонии объявления победителей фестиваля, завершившегося в Сочи, требовали освободить и российского режиссера Кирилла Серебренникова.

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года, когда российские силовики обвинили режиссера в финансовых злоупотреблениях, которые он отрицает и называет "абсурдными". Сторонники художника заявили, что дело против него политически мотивировано.

Как сообщалось, 10 июня в Москве на проспекте Сахарова проходил санкционированный митинг оппозиции "За свободную Россию без репрессий и произвола". На митинге был развернт большой баннер в поддержку Сенцова.

Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам голодает с 14 мая.

Он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.