ЄС протидіятиме митам США на сталь та алюміній - Меркель

Європа вживе контрзаходи проти мит США на сталь і алюміній так само, як і Канада.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, коментуючи рішення президента США Дональда Трампа відмовитися від підтримки комюніке G7, пише Reuters.

"Відмова, так би мовити, через твіт, звісно ... тверезить і трохи гнітить", - сказала Меркель в телевізійному інтерв'ю ARD після саміту G7.

За її словами, саміт не позначив кінець трансатлантичного партнерства між Європою і США, але Європа більше не може покладатися на свого союзника і має взяти свою долю в свої руки.

Як і Канада, Європейський союз готує контрзаходи проти мит США на імпорт сталі та алюмінію відповідно до правил Світової організації торгівлі, сказала вона.

"Тому ми не дозволимо себе грабувати знову і знову. Замість цього ми теж діємо", - заявила Меркель.

На питання, чи стурбована вона тим, що Трамп може відповісти на протидію ЄС, встановивши мита на автомобілі, Меркель сказала: "Перш за все, ми спробуємо подивитися, чи можемо ми запобігти цьому ... І потім сподіваємося, що ЄС відповість знову з тією ж єдністю".

Лідери "великої сімки" домовилися переглянути свої торговельні зв'язки і оцінити масштаб існуючих мит, щоб уникнути подальших торгових бар'єрів.

Говорячи про Росію, Меркель сказала, що може уявити собі, що Москва повернеться в формат "Великої сімки" в якийсь момент, але спочатку має бути прогрес у реалізації мирного плану для України.

Росія була виключена з групи, яка називалась "Великою вісімкою", після анексії українського Криму в 2014 році.

Меркель сказала, що вона очікує, що новий коаліційний уряд Італії проголосує за продовження європейських санкцій проти Росії.

Торкнувшись питання відносно низьких витрат на оборону Німеччини, Меркель визнала, що критика Трампа була частково правильною і що Берліну варто було б робити більше, щоб підняти витрати на оборону до 2% ВВП, як того вимагає НАТО.

"Трамп в певному сенсі правий. І тому нам потрібно збільшити витрати на оборону", - сказала Меркель.

Як повідомлялося, Трамп відмовився підписувати комінюке за підсумками саміту "Великої сімки" в Канаді.

Трамп покинув саміт "Великої сімки" до оприлюднення підсумкового комюніке, в якому, серед іншого, засуджуються дії Росії в Україні. З Канади він вилетів до Сінгапуру, де зустрінеться з Кім Чен Ином.

Перед цим прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав саміт "дуже успішним" і заявив, що комюніке узгоджене усіма 7 країнами.