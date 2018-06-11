ЕС будет противодействовать пошлинам США на сталь и алюминий - Меркель

Европа примет контрмеры против пошлин США на сталь и алюминий также, как и Канада.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя решения президента США Дональда Трампа отказаться от поддержки коммюнике G7, пишет Reuters.

"Отказ, так сказать, через твит, конечно ... отрезвляющий и немного удручающий", - сказала Меркель в телевизионном интервью ARD после саммита G7.

По ее словам, саммит не обозначил конец трансатлантического партнерства между Европой и США, но Европа больше не может полагаться на своего союзника и должна взять свою судьбу в свои руки.

Как и Канада, Европейский союз готовит контрмеры против пошлин США на импорт стали и алюминия в соответствии с правилами Всемирной торговой организации, сказала она.

"Поэтому мы не позволим себя грабить снова и снова. Вместо этого мы тоже действуем", - заявила Меркель.

На вопрос, обеспокоена ли она тем, что Трамп может ответить на противодействие ЕС, установив пошлины на автомобили, Меркель сказала: "Прежде всего, мы попытаемся посмотреть, можем ли мы предотвратить это ... И затем надеемся, что ЕС ответит снова с тем же единством".

Лидеры "большой семерки" договорились пересмотреть свои торговые связи и оценить масштаб существующих пошлин, чтобы избежать дальнейших торговых барьеров.

Говоря о России, Меркель сказала, что может представить себе, что Москва вернется в формат "Большой семерки" в какой-то момент, но сначала должен быть прогресс в реализации мирного плана для Украины.

Россия была исключена из группы, которая называлась "Большой восьмеркой", после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Меркель сказала, что она ожидает, что новое коалиционное правительство Италии проголосует за продление европейских санкций против России.

Коснувшись вопроса об относительно низких расходах на оборону Германии, Меркель признала, что критика Трампа была отчасти правильной и что Берлину следовало бы делать больше, чтобы поднять расходы на оборону до 2% ВВП, как того требует НАТО.

"Трамп в некотором роде прав. И поэтому нам нужно увеличить расходы на оборону", - сказала Меркель.

Как сообщалось, Трамп отказался подписывать коминюке по итогам саммита "Большой семерки" в Канаде.

Трамп покинул саммит "Большой семерки" до обнародования итогового коммюнике, в котором, среди прочего, осуждаются действия России в Украине. Из Канады он вылетел в Сингапур, где встретится с Ким Чен Ыном.

Перед этим премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал саммит "очень успешным" и заявил, что коммюнике согласованное всеми 7 странами.