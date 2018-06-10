США відмовились підписувати підсумкове комюніке саміту G7

Голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що наказав представникам США не підписувати комінюке за підсумками саміту "Великої сімки" у Канаді.

Про це він написав у Twitter.

"Зважаючи на брехливі заяви Джастіна Трюдо (прем'єр-міністр Канади - ред.) під час прес-конференції та той факт, що Канада обкладає наших американських фермерів, робітників та компанії величезними митами, я наказав представникам США не підписувати комюніке, поки ми розглядаємо можливість введення тарифів на автомобілі, які завалюють ринок США!", - підкреслив Трамп.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Також президент США назвав "нечесною та слабкою" поведінку Трюдо на саміті G7.

"Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо поводився так лагідно і м'яко під час наших зустрічей на G7 тільки для того, щоб дати прес-конференцію після мого від'їзду, заявивши, що "мита США були образливими", і він "не дасть сісти собі на шию". Дуже нечесно і слабо. Наші мита - це відповідь на його 270% на молочні продукти США!", - написав голова Білого дому.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Трамп покинув саміт "Великої сімки" до оприлюднення підсумкового комюніке, у якому, серед іншого, засуджуються дії Росії в Україні. Із Канади він вилетів у Сінгапур, де за кілька днів зустрінеться із Кім Чен Ином.

Перед цим Трюдо назвав саміт "вкрай успішним" та заявив, що комюніке узгоджене усіма сімома країнами.