США відмовились підписувати підсумкове комюніке саміту G7

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Неділя, 10 червня 2018, 05:12

Голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що наказав представникам США не підписувати комінюке за підсумками саміту "Великої сімки" у Канаді.

Про це він написав у Twitter.

"Зважаючи на брехливі заяви Джастіна Трюдо (прем'єр-міністр Канади - ред.) під час прес-конференції та той факт, що Канада обкладає наших американських фермерів, робітників та компанії величезними митами, я наказав представникам США не підписувати комюніке, поки ми розглядаємо можливість введення тарифів на автомобілі, які завалюють ринок США!", - підкреслив Трамп.

Також президент США назвав "нечесною та слабкою" поведінку Трюдо на саміті G7.

"Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо поводився так лагідно і м'яко під час наших зустрічей на G7 тільки для того, щоб дати прес-конференцію після мого від'їзду, заявивши, що "мита США були образливими", і він "не дасть сісти собі на шию". Дуже нечесно і слабо. Наші мита - це відповідь на його 270% на молочні продукти США!", - написав голова Білого дому.

Трамп покинув саміт "Великої сімки" до оприлюднення підсумкового комюніке, у якому, серед іншого, засуджуються дії Росії в Україні. Із Канади він вилетів у Сінгапур, де за кілька днів зустрінеться із Кім Чен Ином.

Перед цим Трюдо назвав саміт "вкрай успішним" та заявив, що комюніке узгоджене усіма сімома країнами.

Теми: США Трамп G7
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