США відмовились підписувати підсумкове комюніке саміту G7

Голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що наказав представникам США не підписувати комінюке за підсумками саміту "Великої сімки" у Канаді.

Про це він написав у Twitter.

"Зважаючи на брехливі заяви Джастіна Трюдо (прем'єр-міністр Канади - ред.) під час прес-конференції та той факт, що Канада обкладає наших американських фермерів, робітників та компанії величезними митами, я наказав представникам США не підписувати комюніке, поки ми розглядаємо можливість введення тарифів на автомобілі, які завалюють ринок США!", - підкреслив Трамп.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!