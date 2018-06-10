Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США відмовились підписувати підсумкове комюніке саміту G7

Неділя, 10 червня 2018, 05:12

Голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що наказав представникам США не підписувати комінюке за підсумками саміту "Великої сімки" у Канаді.

Про це він написав у Twitter.

"Зважаючи на брехливі заяви Джастіна Трюдо (прем'єр-міністр Канади - ред.) під час прес-конференції та той факт, що Канада обкладає наших американських фермерів, робітників та компанії величезними митами, я наказав представникам США не підписувати комюніке, поки ми розглядаємо можливість введення тарифів на автомобілі, які завалюють ринок США!", - підкреслив Трамп.

Також президент США назвав "нечесною та слабкою" поведінку Трюдо на саміті G7.

"Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо поводився так лагідно і м'яко під час наших зустрічей на G7 тільки для того, щоб дати прес-конференцію після мого від'їзду, заявивши, що "мита США були образливими", і він "не дасть сісти собі на шию". Дуже нечесно і слабо. Наші мита - це відповідь на його 270% на молочні продукти США!", - написав голова Білого дому.

Трамп покинув саміт "Великої сімки" до оприлюднення підсумкового комюніке, у якому, серед іншого, засуджуються дії Росії в Україні. Із Канади він вилетів у Сінгапур, де за кілька днів зустрінеться із Кім Чен Ином.

Перед цим Трюдо назвав саміт "вкрай успішним" та заявив, що комюніке узгоджене усіма сімома країнами.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампG7
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: