Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд

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Понеділок, 11 червня 2018, 15:12

Президент Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд.

"Сьогодні в цей історичний день – річницю "безвізу" – підписую закон "Про Вищий антикорупційний суд", – повідомив він у Twitter.

"Це – ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні!", – заявив Порошенко.

Верховна Рада ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня.

Його ухвалення домагалися як українські активісти, так і міжнародні інституції.

Теми: Порошенко Антикорупційний суд корупція
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