Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд
Президент Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд.
"Сьогодні в цей історичний день – річницю "безвізу" – підписую закон "Про Вищий антикорупційний суд", – повідомив він у Twitter.
"Це – ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні!", – заявив Порошенко.
Верховна Рада ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня.
Його ухвалення домагалися як українські активісти, так і міжнародні інституції.