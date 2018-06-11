Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд

Президент Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд.

"Сьогодні в цей історичний день – річницю "безвізу" – підписую закон "Про Вищий антикорупційний суд", – повідомив він у Twitter.

"Це – ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні!", – заявив Порошенко.

Верховна Рада ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня.

Його ухвалення домагалися як українські активісти, так і міжнародні інституції.