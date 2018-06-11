Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде
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Понедельник, 11 июня 2018, 15:12
Президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.
"Сегодня в этот исторический день – годовщину "безвиза" – подписываю закон "О Высшем антикоррупционном суде", – сообщил он в Twitter.
"Это – ключевая веха завершения создания независимого антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране!", – заявил Порошенко.
Верховная Рада приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде 7 июня.
Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал документ 9 июня.
Его принятия добивались как украинские активисты, так и международные институты.