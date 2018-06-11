Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде

Понедельник, 11 июня 2018, 15:12
Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде

Президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

"Сегодня в этот исторический день – годовщину "безвиза" – подписываю закон "О Высшем антикоррупционном суде", – сообщил он в Twitter.

"Это – ключевая веха завершения создания независимого антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране!", – заявил Порошенко.

Верховная Рада приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде 7 июня.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал документ 9 июня.

Его принятия добивались как украинские активисты, так и международные институты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судПорошенкозаконодательствокоррупциясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Антикоррупционный суд
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
Последние новости
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
Все новости...
Реклама: