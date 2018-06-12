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Встреча глав МИД "нормандской четверки": Климкин рассказал о "хороших новостях"

Вторник, 12 июня 2018, 02:30
Встреча глав МИД нормандской четверки: Климкин рассказал о хороших новостях

Во время встречи глав МИД "нормандской четверки" стороны обсудили возможность развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и впервые затронули вопрос освобождения украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в РФ.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на брифинге по итогам встречи, передает "УНИАН".

Он подчеркнул, что встречу можно охарактеризовать как "реальную дискуссию".

"Хорошая новость заключается в том, что мы сегодня снова собрались после определенной паузы, в том, что у нас сегодня была реальная дискуссия с возможностью обсудить ряд вопросов", - заявил Климкин.

"Вторая хорошая новость заключается в том, что у нас было реальное обсуждение вопросов освобождения наших политических заключенных и заложников и формата миротворческой миссии. Это была дискуссия по вопросам, которые никогда не обсуждались в "нормандском формате".

Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, не только о заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения, в чем заключается разница в наших позициях ", - подчеркнул украинский министр.

"И в этом смысле, я считаю, что это была полезная миссия. В смысле результата - нам нужны дальнейшие дискуссии, и мы будем вместе с нашими немецкими и французскими друзьями их проводить", - добавил он.

Российский министр Сергей Лавров заверил, что украинский омбудсмен Денисова будет иметь доступ к тем, кто находится за решеткой. "Важно, чтобы она имела доступ ко всем", - заявил Климкин.

"Но реальная цель - освободить всех", - подчеркнул дипломат.

В ходе встречи он называл конкретные имена, в частности Олега Сенцова, Владимира Балуха, политических заключенных, которые  голодают, кто находится в тяжелом состоянии.

"Мы договорились, что будем работать дальше, в различных форматах, в том числе состоится встреча на уровне политических директоров, и потом мы будем смотреть, потребуется ли еще одна министерская встреча", - отметил Клмикин.

"Мы должны определить, есть ли смысл для встречи на высшем уровне. Мы говорили о важности такой встречи в ближайшее время, не определяли конкретных дат, а договорились работать дальше для того, чтобы определить общие рамки и оставить два-три вопроса, которые имеют исключительно политическое значение решения глав государств", - сказал министр.

"Мы договорились, что будем работать дальше, в различных форматах, в том числе состоится встреча на уровне политических директоров, и потом мы будем смотреть, потребуется ли еще одна министерская встреча", - отметил Клмикин.

Как сообщалось, в Берлине завершилась встреча министров иностранных дел стран, входящих в нормандский формат.

Нынешняя встреча руководителей МИД стран нормандского формата стала первой с февраля 2017 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлимкинМИДполитзаключенныемиротворцы
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