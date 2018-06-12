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США дают КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию

Вторник, 12 июня 2018, 10:07
США дают КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию

Лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется к "полной денуклеаризации Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в тексте документа, подписанного в Сингапуре, сообщает "Европейская правда".

Подобные обязательства лидер КНДР уже брал на себя в переговорах с Южной Кореей. Как известно, в конце мая Пхеньян ликвидировал свой полигон для ядерных испытаний.

 

ВВС приводит 4 ключевые пункты из подписанного лидерами США и КНДР документа:

- Соединенные Штаты и КНДР обязуются установить новые отношения США-КНДР в соответствии с желанием народов обеих стран достичь мира и процветания.

- Соединенные Штаты и КНДР объединят свои усилия по созданию длительного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове.

- Вновь подтверждая Декларацию от 27 апреля 2018 года, подписанную в Панмунджоне (между лидерами КНДР и Южной Кореи, - ред.), КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

- Соединенные Штаты и КНДР обязуются проводить работы по поиску останков военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.

"Президент Трамп обязался обеспечить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре.

Ким Чен Ын заявил: "Мы решили оставить прошлое позади. Мир увидит серьезные изменения".

Трамп сказал: "Мы выработали очень особую связь, все наши отношения с Северной Кореей теперь будут сильно отличаться от прошлых".

Американский президент планирует проводить дальнейшие встречи с лидером КНДР, в частности в Белом доме. Ким Чен Ына он назвал "очень талантливым".

"Украинская правда" в Threads

Темы: КНДРСШАТрампядерное оружие
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