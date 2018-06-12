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Климпуш-Цинцадзе: РФ використовує "єврейську карту" для дискредитації України

Вівторок, 12 червня 2018, 11:08

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що російські спецслужби намагаються дискредитувати українських патріотів, намагаючись прирівняти їх до антисемітів.

Про це вона сказала у вівторок у Києві на конференції "Досвід створення держави Ізраїль: уроки для України", передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, є серйозні загрози, які далеко не завжди йдуть від українського коріння.

"Ті загрози для нашого партнерства, які ми бачимо це, зокрема, ефективне використання російськими спецслужбами так званої "єврейської карти" в Україні і спроби поставити знак рівності між патріотами українськими і антисемітами", - сказала віце-прем'єр.

Вона зазначила, що ще радянські спецслужби застосовували подібну практику по відношенню до українців і додала, що зараз з новою силою активізувалися спроби дискредитувати рух за незалежність в Україні.

"Я не хочу сказати, що такої проблеми взагалі не існує. Це було б безвідповідально. Разом з тим, ті випадки вандалізму або нападів в Україні ми обговорюємо і робимо все від нас залежне, щоб їх ефективно розслідувати і не допустити нових таких випадків", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

При цьому політик підкреслила, що за 2017 рік не було зафіксовано жодного випадку насильства проти єврейської громади.

Раніше повідомлялося, що найнижчий рівень побутового антисемітизму серед країн Східної Європи зафіксований в Україні: лише 5% українців не хотіли б бачити євреїв серед громадян своєї країни. Також низькі показники спостерігаються в Сербії і Болгарії - по 7%.

Українська правда

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Теми: євроінтеграціяєвреїРосіяУкраїна
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