Климпуш-Цинцадзе: РФ использует "еврейскую карту" для дискредитации Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что российские спецслужбы пытаются дискредитировать украинских патриотов, пытаясь приравнять их к антисемитам.

Об этом она сказала во вторник в Киеве на конференции "Опыт создания государства Израиль: уроки для Украины", передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, имеются серьезные угрозы, которые далеко не всегда происходят от украинских корней.

"Те угрозы для нашего партнерства, которые мы видим это, в частности, эффективное использование российскими спецслужбами так называемой "еврейской карты" в Украине и попытки поставить знак равенства между патриотами украинскими и антисемитами", - сказала вице-премьер.

Она отметила, что еще советские спецслужбы применяли подобную практику по отношению к украинцам и добавила, что сейчас с новой силой активизировались попытки дискредитировать движение за независимость в Украине.

"Я не хочу сказать, что такой проблемы вообще не существует. Это было бы безответственно. Вместе с тем, те случаи вандализма или нападений в Украине мы обсуждаем и делаем все от нас зависящее, чтобы их эффективно расследовать и не допустить новых таких случаев", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

При этом политик подчеркнула, что за 2017 год не было зафиксировано ни одного случая насилия против еврейской общины.

Ранее сообщалось, что самый низкий уровень бытового антисемитизма среди стран Восточной Европы зафиксирован в Украине: только 5% украинцев не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны. Также низкие показатели наблюдаются в Сербии и Болгарии – по 7%.