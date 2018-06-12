Племінниця "безквартирного" міністра виявилась мільйонеркою – "Наші гроші"

За час перебування на посаді міністра юстиції Павла Петренка його племінниця Божена Клічук стала власницею двох квартир у елітних житлових комплексах на Печерську й автомобіля Lexus NX200.

Про це йдеться в сюжеті програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Повідомляється, що у 2015-2016 роках Клічук придбала нерухомості на близько 7 млн грн, за нинішньою ринковою ціною.

Дві квартири дівчина купила у 2015 році, але власних доходів на подібні придбання у неї не було. На той час вона була студенткою і працювала молодшим економістом та помічником бухгалтера.

Йдеться про двокімнатні апартаменти 85 квадратних метрів у київському ЖК "Панорама" на Євгена Коновальця, 44А за близько 3,5 мільйонів гривень, а також двокімнатну квартиру на 65 квадратів в будинку по вулиці Євгена Коновальця, 36-В. Їхня орієнтовна вартість - 2.5 мільйони гривень.

При цьому дівчина проживає в третій квартирі, маминій, - на бульварі Шевченка.

У вересні 2016-го, студентка також придбала новий автомобіль Lexus NX200, який в автосалоні коштує більше мільйона гривень, зазначають журналісти.

В сюжеті також йдеться про те, що матір Клічук - Оксана Петренко, яка раніше працювала на бізнес свого брата, наразі викладає в Чернівецькому національному університеті імені Федьковича, а батько - лікар. Тож офіційні сукупні доходи батьків за останні два з половиною роки не дозволили б придбати дівчині нерухомості й автомобіля.

Мати Божени заявила, що майно доньці дісталося в спадок від дідуся, а також озвучила версію про подарунок бабусі та допомогу від дядька-підприємця за батьковою лінією - Романа Клічука.

Роман Клічук в коментарі програмі повідомив, що допомагає племінниці фінансово з навчанням та подорожами, але не сумами, яких вистачило б на нерухомість та авто.

За словами самої племінниці Петренка, їй допомагала вся родина.

Міністр юстиції спростував свою участь у придбаннях Клічук, але підтвердив, що у травні мав спільний відпочинок з нею у Туреччині і сплатив за нього.

В декларації міністра вказано, що він не має власного житла, володіє 11-річним Volkswagen Golf, але користується орендованою Toyota.