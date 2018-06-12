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Племянница "безквартирного" министра оказалась миллионершей - "Наші гроші"

Вторник, 12 июня 2018, 11:50
Племянница безквартирного министра оказалась миллионершей - Наші гроші

За время пребывания в должности министра юстиции Павла Петренко его племянница Божена Кличук стала обладательницей двух квартир в элитных жилых комплексах на Печерске и автомобиля Lexus NX200.

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Сообщается, что в 2015-2016 годах Кличук приобрела недвижимости на около 7 млн ​​грн, по нынешней рыночной цене.

Две квартиры девушка купила в 2015 году, но собственных доходов на подобные приобретения у нее не было. К тому времени она была студенткой и работала младшим экономистом и помощником бухгалтера.

Речь идет о двухкомнатных апартаментах 85 квадратных метров в киевском ЖК "Панорама" на Евгения Коновальца, 44А за около 3,5 млн гривен, а также двухкомнатной квартире на 65 квадратов в доме по улице Евгения Коновальца, 36-В. Их ориентировочная стоимость – 2,5 миллиона гривен.

 

При этом девушка проживает в третьей квартире, маминой - на бульваре Шевченко.

В сентябре 2016-го, студентка также приобрела новый автомобиль Lexus NX200, который в автосалоне стоит более миллиона гривен, отмечают журналисты.

В сюжете также говорится о том, что мать Кличук - Оксана Петренко, ранее работавшая на бизнес своего брата, пока преподает в Черновицком национальном университете имени Федьковича, а отец - врач. Поэтому официальные совокупные доходы родителей за последние два с половиной года не позволили бы приобрести девушке недвижимости и автомобиля.

Мать Кличук заявила, что имущество дочери досталось в наследство от дедушки, а также озвучила версию о подарке бабушки и помощь от дяди-предпринимателя по отцовской линии - Романа Кличука.

Роман Кличук в комментарии программе сообщил, что помогает племяннице финансово с обучением и путешествиями, но не суммами, которых хватило бы на недвижимость и авто.

 

По словам самой племянницы Петренко, ей помогала вся семья.

Министр юстиции опроверг свое участие в приобретениях Кличук, но подтвердил, что в мае был на совместном отдыхе с ней в Турции и оплатил его.

 

В декларации министра указано, что он не имеет собственного жилья, обладает 11-летним Volkswagen Golf, но пользуется арендованной Toyota.

Украинская правда

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Темы: декларацииПетренкоКабинет министров
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