Одесская облрада отдала мандат Гайдар соратнику Гончаренко

Одесский областной совет досрочно прекратил депутатские полномочия экс-россиянки, советницы президента Украины Марии Гайдар.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Заявление Гайдар поддержали 54 голосами.

Ее место займет генеральный директор ТРК "Моя Одесса" (входит в медиа-холдинг "Думская", который связывают с нардепом от БПП Алексеем Гончаренко) Юрий Басюк.

В издании отмечают, что пока причины ухода Гайдар неизвестны.

О решении Гайдар сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета стало известно 10 июня.

Мария Гайдар была в команде Михаила Саакашвили, назначенного в 2015 году главой Одесской ОГА.

Президент Петр Порошенко предоставил Марии Гайдар гражданство Украины 4 августа 2015 года, от российского гражданства она отказалась через год после того.

БПП выдвинул Гайдар кандидатом в депутаты Одесского областного совета. Порошенко также назначал ее своим советником.

Мария Гайдар родился в семье российского политика Егора Гайдара в 1982 году. Она является правнучкой писателя Аркадия Гайдара.

Мария Гайдар в России известна как политик, общественный деятель и журналист радио "Эхо Москвы". Она работала в команде российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова.