Двоє бійців ООС отримали бойові травми – Міноборони

З початку доби 12 червня двоє українських військовослужбовців отримали бойові травми в ході операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Внаслідок активізації противника вночі та зранку двоє українських захисників отримали бойове травмування", – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, з опівночі до 09.00 ранку було зафіксовано 6 прицільних ворожих обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. При цьому противник активно застосовував міномети 120-го калібру, озброєння БМП та гранатомети на обох напрямках.

Зокрема, протягом ночі та зранку бойовики обстріляли із заборонених мінометів 120-го калібру наші позиції поблизу Новотошківського та Новотроїцького.

Загалом найбільше під обстріли з мінометів калібру 120 мм, БМП, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї потрапляли опорні пункти українських захисників в районах н.п. Новотошківське, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове та Ломакіне.

Відзначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь.