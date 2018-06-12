Двое бойцов ООС получили боевые травмы – Минобороны

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Вторник, 12 июня 2018, 13:53

С начала суток 12 июня двое украинских военнослужащих получили боевые травмы в ходе операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"В результате активизации противника ночью и утром двое украинских защитников получили боевые травмы", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, с полуночи до 09.00 утра было зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. При этом противник активно применял минометы 120-го калибра, вооружение БМП и гранатометы на обоих направлениях.

В частности, в течение ночи и утром боевики обстреляли из запрещенных минометов 120-го калибра позиции сил ООС вблизи Новотошковского и Новотроицкого.

В целом больше всего под обстрелы из минометов калибра 120 мм, БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попадали опорные пункты украинских защитников в районах н.п. Новотошковское, Новотроицкое, Водяное, Гнутово и Ломакино.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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