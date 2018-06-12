Двое бойцов ООС получили боевые травмы – Минобороны

С начала суток 12 июня двое украинских военнослужащих получили боевые травмы в ходе операции Объединенных сил.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.



"В результате активизации противника ночью и утром двое украинских защитников получили боевые травмы", – говорится в сообщении.



По данным Минобороны, с полуночи до 09.00 утра было зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. При этом противник активно применял минометы 120-го калибра, вооружение БМП и гранатометы на обоих направлениях.



В частности, в течение ночи и утром боевики обстреляли из запрещенных минометов 120-го калибра позиции сил ООС вблизи Новотошковского и Новотроицкого.



В целом больше всего под обстрелы из минометов калибра 120 мм, БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попадали опорные пункты украинских защитников в районах н.п. Новотошковское, Новотроицкое, Водяное, Гнутово и Ломакино.



Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь.