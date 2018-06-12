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ОПОРА назвала найбільш балакучого нардепа

Вівторок, 12 червня 2018, 14:03

Найбільш балакучим нардепом нинішнього скликання Верховної Ради став лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, який за 3,5 роки мав найбільше виступів - 1104.

Про це сказав аналітик Громадянської мережі ОПОРА Андрій Савчук на прес-конференції, присвяченій роботі парламенту 8-го скликання, передає "Укрінформ".

"Ні для кого не секрет, що найбільше у Верховній Раді говорить лідер Радикальної партії Олег Ляшко. У нього 1104 виступи і пан Ляшко говорив майже 39 годин у сесійній залі", - повідомив представник організації.

Савчук уточнив, що у дослідженні не враховувалися виступи спікера і віце-спікерів.

При цьому він зазначив, що у деяких випадках лідер радикалів говорив більше, ніж дехто з віце-спікерів.

За його даними, на другому місці також депутат від "РПЛ" Віктор Галасюк - 457 промов тривалістю 15 годин 44 хвилини.

Повідомляється, що майже таку саму кількість часу "наговорив" позафракційний Юрій Левченко, який долучився до 687 обговорень у сесійній залі.

Крім того, 490 разів виступав голова Комітету правової політики та правосуддя Руслан Князевич та 298 разів Ігор Шурма ("Опозиційний блок").

За даними ОПОРИ, серед найактивніших ораторів Ради - Сергій Соболєв ("Батьківщина"), Максим Бурбак ("Народний фронт"), Олександр Долженков ("Опозиційний блок"), Єгор Соболєв ("Самопоміч") та голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Українська правда
Теми: Верховна РадаЛяшко ОлегРадикальна партія
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