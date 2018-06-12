ОПОРА назвала самого говорливого нардепа

Самым говорливым нардепом нынешнего созыва Верховной Рады стал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, который за 3,5 года имел больше всего выступлений - 1104.

Об этом сказал аналитик Гражданской сети ОПОРА Андрей Савчук на пресс-конференции, посвященной работе парламента 8-го созыва, передает "Укринформ".

"Ни для кого не секрет, что больше всего в Верховной Раде говорит лидер Радикальной партии Олег Ляшко. У него 1104 выступления и господин Ляшко говорил почти 39 часов в сессионном зале", - сообщил представитель организации.

Савчук уточнил, что в исследовании не учитывались выступления спикера и вице-спикеров.

При этом он отметил, что в некоторых случаях лидер радикалов говорил больше, чем некоторые из вице-спикеров.

По его данным, на втором месте также депутат от "РПЛ" Виктор Галасюк - 457 выступлений продолжительностью 15 часов 44 минуты.

Сообщается, что почти такое же количество времени "наговорил" внефракционный Юрий Левченко, который присоединился к 687 обсуждениям в сессионном зале.

Кроме того, 490 раз выступал председатель Комитета правовой политики и правосудия Руслан Князевич и 298 раз Игорь Шурма ( "Оппозиционный блок").

По данным ОПОРЫ, среди наиболее активных ораторов Рады - Сергей Соболев ("Родина"), Максим Бурбак ("Народный фронт"), Александр Долженков ("Оппозиционный блок"), Егор Соболев ("Самопомич") и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.