Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОПОРА назвала самого говорливого нардепа

Вторник, 12 июня 2018, 14:03

Самым говорливым нардепом нынешнего созыва Верховной Рады стал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, который за 3,5 года имел больше всего выступлений - 1104.

Об этом сказал аналитик Гражданской сети ОПОРА Андрей Савчук на пресс-конференции, посвященной работе парламента 8-го созыва, передает "Укринформ".

"Ни для кого не секрет, что больше всего в Верховной Раде говорит лидер Радикальной партии Олег Ляшко. У него 1104 выступления и господин Ляшко говорил почти 39 часов в сессионном зале", - сообщил представитель организации.

Савчук уточнил, что в исследовании не учитывались выступления спикера и вице-спикеров.

При этом он отметил, что в некоторых случаях лидер радикалов говорил больше, чем некоторые из вице-спикеров.

По его данным, на втором месте также депутат от "РПЛ" Виктор Галасюк - 457 выступлений продолжительностью 15 часов 44 минуты.

Сообщается, что почти такое же количество времени "наговорил" внефракционный Юрий Левченко, который присоединился к 687 обсуждениям в сессионном зале.

Кроме того, 490 раз выступал председатель Комитета правовой политики и правосудия Руслан Князевич и 298 раз Игорь Шурма ( "Оппозиционный блок").

По данным ОПОРЫ, среди наиболее активных ораторов Рады - Сергей Соболев ("Родина"), Максим Бурбак ("Народный фронт"), Александр Долженков ("Оппозиционный блок"), Егор Соболев ("Самопомич") и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаЛяшко ОлегРадикальная партия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
Все новости...
Реклама: