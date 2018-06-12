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Отруєння школярів у Миколаєві: поліція виявила порушника

Вівторок, 12 червня 2018, 20:16
Отруєння школярів у Миколаєві: поліція виявила порушника

У Миколаєві поліція виявила, що 16-річний хлопець розпилив у вбиральні школи перцевий балончик, йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє Заводський відділ поліції ГУНП у Миколаївській області.

"Вжитими слідчо-розшуковими заходами співробітники відділу ювенальної превенції Заводського відділу поліції встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні хуліганських дій. Правопорушником виявився 16-річний учень одного з навчальних закладів міста, який прийшов до цієї школи до свого знайомого. Хлопчина зізнався у скоєному", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що опитали підлітка у присутності його дідуся.

"Він (хлопець – УП) пояснив, що носив із собою балончик для самооборони, а розпилив його у школі випадково, через власну необережність", - зазначають у поліції.

За узгодженням з прокуратурою неповнолітньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України "Хуліганство".

Триває досудове слідство.

21 травня з Миколаївської школи № 6 госпіталізували 37 дітей через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом.

За даними рятувальників, діти скаржилися на подразнення очей та верхніх дихальних шляхів.

За повідомленням депутата Миколаївської міськради Дмитра Жвавого, "речовина нагадує сльозогінний газ з балончика "Черемуха".

Поліція області кваліфікувала подію як "хуліганство".

Українська правда

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Теми: Миколаївдітиполіція
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