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Отруєння у Миколаївській школі кваліфікували як "хуліганство"

Понеділок, 21 травня 2018, 20:14

Правоохоронці у Миколаєві розпочали кримінальне провадження за статтею "хуліганство" через отруєння дітей у Миколаївській школі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"За вказаним фактом слідчі Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України "Хуліганство", що карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років", - йдеться у повідомленні.

Станом на вечір 21 травня, 36 учнів перебувають в Миколаївській міській дитячій лікарні з діагнозом гостре отруєння невідомою речовиною середньої тяжкості.

"Попередньо встановлено, що причиною погіршення стану здоров’я дітей стало розпилення в приміщенні навчального закладу невідомої речовини. Спеціалісти, дослідивши заміри повітря, небезпечних речовин не виявили", - зазначають в поліції.

21 травня з Миколаївської школи № 6 госпіталізували 37 дітей через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом.

8 травня у Черкасах на території загальноосвітньої школи №8 під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття учні школи (2-9 класи). Загалом на лінійці перебувало 424 школярі.

У Нацполіціі пізніше повідомили, що станом на 14:00 в лікувальні установи Черкас госпіталізовано з отруєнням 50 учнів і 2 вчителів.

За фактом масового отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Українська правда

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Теми: Миколаївполіціядіти
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