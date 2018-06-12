Отравления школьников в Николаеве: полиция обнаружила нарушителя

4828 просмотров
Вторник, 12 июня 2018, 20:16

В Николаеве полиция обнаружила, что 16-летний парень распылил в туалете школы перцовый баллончик, ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области.

"Принятыми следственно-розыскными мероприятиями сотрудники отдела ювенальной превенции Заводского отдела полиции установили лицо, которое обоснованно подозревается в совершении хулиганских действий. Правонарушителем оказался 16-летний учащийся одного из учебных заведений города, который пришел в эту школу к своему знакомому. Парень признался в содеянном" , - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что опросили подростка в присутствии его дедушки.

"Он (парень - УП) объяснил, что носил с собой баллончик для самообороны, а распылил его в школе случайно, по собственной неосторожности", - отмечают в полиции.

По согласованию с прокуратурой несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины "Хулиганство".

Продолжается досудебное следствие.

21 мая с Николаевской школы № 6 госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом.

По данным спасателей, дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.

По сообщению депутата Николаевского горсовета Дмитрия Жвавого, "вещество напоминает слезоточивый газ из баллончика "Черемуха".

Полиция области квалифицировала произошедшее как "хулиганство".

Украинская правда
Темы: Николаев дети полиция
powered by lun.ua
По теме
Стрельба в Николаеве: мужчина получил 5 огнестрельных ранений 7 июня 2018, 05:21
В Николаеве двое пьяных морпехов избили волонтера 5 июня 2018, 16:55
В суд направили обвинение в отношении экс-мэра Николаева 31 мая 2018, 13:38
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
Отравления школьников в Николаеве: полиция обнаружила нарушителя
ООС: На Донбассе погиб военный
Греция согласилась на переименование Македонии, сняв преграду для расширения НАТО
Все новости
афиша

6 событий недели, которые стоит посетить

киев

6 полезных ботов в киевских заведениях

Поиск по сайту
Архив
Весь архів