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Отравления школьников в Николаеве: полиция обнаружила нарушителя

Вторник, 12 июня 2018, 20:16
Отравления школьников в Николаеве: полиция обнаружила нарушителя

В Николаеве полиция обнаружила, что 16-летний парень распылил в туалете школы перцовый баллончик, ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области.

"Принятыми следственно-розыскными мероприятиями сотрудники отдела ювенальной превенции Заводского отдела полиции установили лицо, которое обоснованно подозревается в совершении хулиганских действий. Правонарушителем оказался 16-летний учащийся одного из учебных заведений города, который пришел в эту школу к своему знакомому. Парень признался в содеянном" , - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что опросили подростка в присутствии его дедушки.

"Он (парень - УП) объяснил, что носил с собой баллончик для самообороны, а распылил его в школе случайно, по собственной неосторожности", - отмечают в полиции.

По согласованию с прокуратурой несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины "Хулиганство".

Продолжается досудебное следствие.

21 мая с Николаевской школы № 6 госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом.

По данным спасателей, дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.

По сообщению депутата Николаевского горсовета Дмитрия Жвавого, "вещество напоминает слезоточивый газ из баллончика "Черемуха".

Полиция области квалифицировала произошедшее как "хулиганство".

Украинская правда
Темы: Николаевдетиполиция
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