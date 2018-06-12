У Росії перед ЧС збудували стадіон на болоті з пташиними колоніями

У Калінінграді на Октябрьському острові збудували стадіон перед Чемпіонатом світу з футболу.

Про це повідомляє АР.

Як пише агенція, "Октябрський острів вважався "маленьким шматочком раю" в російському місті Калінінград". Однак це було до побудови стадіону.

Острів, на якому побудували стадіон, був одним з останніх природних водно-болотних угідь Калінінграду. Він розташований на забрудненій річці Преголя.

"Його м'яка глина захищала пташині колонії від промислового розвитку портового міста під час німецького, радянського та російського правління", - зазначає АР.

Однак це змінилося у 2014 році, коли острів засипали більше тонною піску, щоб стабілізувати його поверхню для будівництва стадіону.

Екологи виступили проти будівництва стадіону на острові.

"Це був типовий острів у дельті річки з торфом і болотяним очеретом. Це був невеличкий шматочок раю у місті, де жили пташки... Дійсно, якщо б Росія приділяла б більше уваги захисту навколишнього середовища, він (острів – УП) міг потенційно стати резервацією або національним парком у місті", - розповіла місцевий еколог Олександра Корольова.

Вона виступала проти будівництва стадіону, наголошуючи, що острів був "фільтром" для забрудненої річки і заявила, що "ми багато чого втратили і я не бачу, чого ми досягли".

Як зазначає АР, новозбудований стадіон повинен стати центром комерційних та житлових проектів після Чемпіонату світу. Це може загрожувати решті незабудованої частині острова.

Водночас російські урядовці наголошують, що будівництво не порушило екологічних норм.

"Все було зроблено відповідно до найкращих практик.. Це місце, на мій погляд, було більше схоже на пустку, ніж на місце з гарною природою. Теоретично, звичайно, ви можете назвати будь-яке болото дуже красивим та екологічно чистим місцем, але це не вірно стосовно інфраструктури та міста", - заявив голова російського державного оргкомітету ЧС Аркадій Дворкович.

Віце-прем'єр-міністр Калінінградської області Олександр Рольбінов також заперечив наявність екологічних проблем.

"Я не пам'ятаю жодної опозиції з боку екологів", - заявив він, зазначивши, що основним фактором були транспортні зв'язки острова з рештою міста.

"Ми виконали це завдання на відмінно", - стверджує чиновник.

Однак, як зазначає АР, раніше був ще один варіант щодо стадіону перед ЧС.

На стадії розробки тодішній міністр спорту Віталій Мутко заявляв, що болотні угіддя Октябрського острову були занадто дорогими та складними для будівництва і запропонував відновити існуючий стадіон "Балтика" у Калінінграді.

Однак місцеві чиновники виступили проти пропозиції екс-міністра, заявляючи, що старий стадіон – це історична місцевість.

Як повідомлялося, студентів Московського державного університету переслідують через те, що вони виступають проти фан-зони чемпіонату світу з футболу на території навчального закладу.